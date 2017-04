Celebran leyendas con obra de inmersión en Feria de San Marcos

Aguascalientes

Un lugar enclaustrado y oscuro, donde suceden situaciones escalofriantes que bien podrían ser vistas en cualquier película de terror es lo que se puede vivir en la experiencia Hotel Leyendas Victoria, que recién se inauguró en la Feria de San Marcos, Aguascalientes.

Este concepto que inició anoche promete una situación de inmersión total en el que los asistentes podrán presenciar en carne propia las leyendas mexicanas más espeluznantes y para ello, 21 actores en escena son cómplices para asustar a creyentes y no creyentes de lo paranormal.

Son varios pisos y cuartos los que tendrán que sortear los participantes, que están expuestos a ruidos estridentes, risas malévolas, sonidos de cuna y pasos en los techos, mientras los entes más extraños deambulan por los alrededores.

"Tomamos la celebración del Día de Muertos para revitalizarla y ofrecer algo distinto. Queremos que la gente se acerque de nuevo a las leyendass", comentó Edson Noyola, director de Marcas Regionales de Grupo Modelo, organizadores y creadores de esta actividad.

La obra de teatro de inmersión, primero se había hecho en la Ciudad de México y su éxito llevó a que el concepto se trasladara a las principales ferias de nuestro país, comenzando en Aguascalientes, para después ir a San Luis Potosí, Puebla y Guadalajara.

Froylán Tiscareño es el director de esta puesta en escena, que toma como punto de partida para contar la historia, la leyenda titulada "La Dama de Rojo", que es proveniente de Puebla y narra la trama de un asesinato.

"No hay nada mejor que te paguen por espantar a la gente. Esto es teatro inmersivo y nace de una investigación que se hizo en Nueva York sobre las nuevas tendencias del teatro. Ahí descubrimos un montaje que se llama Sleep No More, donde la gente entraba a una casa para ser espantadas. Aquí la diferencia es que estamos enfocados en las leyendas mexicanas", expresó.

Explicó que todo está ambientado en los 40 y el tipo de susto está inspirado en las películas de Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick. Son más de 50 personas entre actores, técnicos, maquillistas, entre otros, quienes integran este engranaje.

El teatro de inmersión cuenta con actores profesionales que están dedicados %100 a representar esta obra. Gracias al obtenido durante el año pasado con más de 7 mil asistentes, la Ciudad de México volverá a recibir este espectáculo para finales de octubre e inicios de noviembre de este año.





DAPR