Rinden tributo a Pedro Infante en San Marcos

León, Gto.

La Orquesta de Aguascalientes y el tenor Juan Manuel Chú rinden tributo a Pedro Infante durante su presentación en el Foro del Lago de la Feria de Aguascalientes.

Con la canción "Alejandra"; "Corazón " y "Te quiero así" arrancó este concierto, que despertó la emoción y el sentimiento de jóvenes y adultos.

Más de mil 500 personas cantaron y disfrutaron de las interpretaciones del tenor y no faltó aquellos que se unieron al coro, recordando las canciones que Pedro Infante solía cantar en sus películas.

El director de la orquesta de Aguascalientes Jose Areán dijo que este tributo fue inspiración del tenor Juan Manuel Chú, quien cuenta entre su discografía con un tributo a este intérprete mexicano.

"En el momento que lo escuche dije esto va para la Feria de San Marcos; porque es Pedro Infante es el rey de los Reyes en México y en el mundo; por lo bien que le queda al maestro y por los buenos arreglos de la música para la orquesta" dijo.

Juan Manuel Chú ha llevado este tributo a otros países como Estados Unidos, donde lo acompañó la Sinfónica de Dallas, y es posible que muy pronto se presente en Sudamérica.

El director de la orquesta explicó que la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes a 25 años de su creación busca participar en la Feria con presentaciones originales para que el público conozca otros artistas mexicanos; en este caso como el tenor.

José Areán expuso que este tributo a Pedro Infante en particular incluye boleros conocidos pero además:

"Tiene una parte intermedia que es más chueca como Nana Pancha por ejemplo, canta "Eufemia";esas que son más del lado chistoso de Pedro Infante.

Finalmente el director de la orquesta invitó a los asistentes de la Feria para que también el próximo fin de semana asistan a un espectáculo de rock, tributo a David Bowie.

"Que le pierdan el miedo a la música clásica, no hay que saber nada, es como toda experiencia hay que estar abierta a ella, abrazarla, sentirla y disfrutar; vengan al Foro del Lago a ver nuestra presentación dentro de ocho días con una cosa especial un grupo de rock que es en homenaje a David Bowie; pero digamos es una demostración no es sólo clásico hay diversos géneros, no hay géneros, " concluyó.