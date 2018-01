Woody Allen está obsesionado con las adolescentes: Richard Morgan

Ciudad de México

Richard Morgan, periodista del periódico The Washington Post, tuvo acceso a una caja repleta de notas, cuadernos y escritos del director Woody Allen, actualmente propiedad de la Universidad de Princeton.

El periodista intentó buscar a la publicista de Allen, pero ella jamás respondió a las llamadas de Morgan para que explicara la manera misógina en la que piensa y retrata en sus películas el director.

"No hay nada criminal en la fijación de un hombre de 82 años con las de 18 y no es tan malo como 'sacarse el pene de repente'. Pero es profunda y anacrónicamente burdo. Además, Allen no parece preocuparse en absoluto de mejorar o cambiar de alguna manera. Vive, piensa y crea al igual que lo hacía en los setenta, hace casi medio siglo", escribe el periodista.

"El trabajo de Allen es completamente grosero. Examinar todos los recuadros es una obsesión insistente y vívida con mujeres y niñas jóvenes: en una historia corta está el personaje masculino "rico, educado, respetado" ("By Destiny Denied: Incident at Entwhistle's") que vive con un 21- mujer "india" de un año.

En primer lugar, las revisiones de Allen la reducen a 18, luego doblan, literalmente, y la convierten en dos de 18 años. Está el chico de 16 años en un anuncio de televisión sin hacer, descrito como "una rubia sexy y llamativa con un vestido de noche de corte bajo rojo y una abertura larga en el costado.

Reclusivo por naturaleza, Allen presentó una queja sobre el momento de Weinstein, advirtiendo a la BBC sobre 'un ambiente de caza de brujas, una atmósfera de Salem, donde cada hombre en una oficina que le hace guiños a una mujer de repente tiene que llamar a un abogado'. Creer que los compañeros de trabajo se guiñan el ojo todo el tiempo", continúa Morgan.

Actualmente Woody Allen se encuentra trabajando en la película A rainy day in New York, la cual se encuentra en pos producción. El reparto de la película lo conforma Timothée Chalamet, Jude Law, Diego Luna, Elle Fanning, Kelly Rohrbach, Rebecca Hall, Selena Gomez, entre otros.

