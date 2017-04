El 'brillante' look de Rihanna para el Coachella

Ciudad de México

Rihanna presumió el atuendo que lució para Coachella en Instagram.

La cantante asistió al festival con un estilo "brillante" que le trajo gran respuesta en su red social.

Con un bodysuit cubierto de brillos de pies a cabeza, sumado a un short y una playera de Gucci, Rihanna aseguró que estaba "fresca" para la noche que le esperaba.

phresh out. Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 11:48 PDT

El estilo se trata de una creación de Alessando Michele vista durante la semana de la moda de Milán, informó Harper's Bazaar.

"Todavía no me puedo ir a casa, porque suficiente gente no ha visto mi atuendo", publicó la cantante en otra foto.

" I can't go home yet, cuz enough people ain't seen my outfit " Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 1:01 PDT









