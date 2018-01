Pedro Sola y Daniel Bisogno revelan cómo los ha regañado Pati Chapoy

Ciudad de México

Los conductores de Ventaneando continúan celebrando los 22 años del programa al aire y en esta ocasión aprovecharon que Pati Chapoy no se encontraba en el foro para contar las anécodtas de regaños y llamadas de atención que han vivido por parte de su jefa.

"Sientes que la fisura del recto se te revienta", dijo Pedro Sola sobre la sensación que experimentan cuando saben que Chapoy los ha mandado llamar a su oficina.

Ya entrados en confianza, Pedrito contó una de sus experiencias. "Una vez me suspendió una semana, pero yo seguía viviendo a la oficina. De repente, un día Aurora Valle se fue a hacer una entrevista a Azteca Novelas y, como yo no tenía nada que hacer, me fui con ella y que se entera y que me manda a traer", dijo el conductor.

"Peor tantito, con La Boris", respondió Daniel Bisogno, quien contó que alguna vez le hizo comentarios incómodos sobre su divorcio al aire.

"Sí, yo estaba en ese programa y sí fue muy incómodo", dijo Atala Sarmiento.

La conductora señaló que Chapoy "nunca me ha mandado llamar para cantarme las cuarenta, pero sí he sentido su rigor muchas veces, su rigor al aire".

