Paris Hilton 'imita' a Kim Kardashian

Paris Hilton se caracteriza por crear controversia a donde va y esta ocasión no fue la excepción.

La socialité nos regaló algunas fotos 'imitando' a Kim Kardashian para una campaña de ropa.

La heredera de la cadena Hilton publicó en su cuenta de Twitter unas cuantas fotos donde se le ve imitando el look y atuendo de Kardashian.

Por supuesto Kim no pasó inadvertido este hecho y compartió los tuit de Paris Hilton.

En las fotos, Paris Hilton viste atuendos de la nueva colección de la marca de ropa del rapero Kanye West, marido de Kim Kardashian.

Aunque últimamente ya no se le ha visto al rapero en las pasarelas de moda, la temporada seis de la colección Yezzy ya está a la venta.

La campaña pretende que varias famosas usen algunas prendas que Kim ha lucido cuando los paparzzi la fotografían.

Mira aquí algunas fotos de otras celebridades utilizando la ropa de West.

Una publicación compartida de Sarah (@sarahfuckingsnyder) el Ene 30, 2018 at 9:33 PST

Una publicación compartida de SAMI MIRÓ (@samimiro) el Ene 30, 2018 at 3:24 PST

#YEEZYSEASON6 campaign is out !! pic.twitter.com/xNlWELNMYV