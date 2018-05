Opinan sobre la protección a sus hijos ante peligros virtuales

México

Laura León, Geraldine Bazán, Jacqueline Bracamontes y Maggie Jiménez compartieron su experiencia como madres, destacando que en esta época de redes sociales e internet es importante mantener una comunicación cercana con niños y adolescentes.

Entrevistadas por ¡hey!, las actrices hablaron sobre las dificultades, tristezas, miedos y alegrías que han vivido, como una forma de mandar apoyo a las mujeres que luchan por sacar adelante a sus hijos.

“En estos tiempos, las redes sociales y el internet están al alcance de su mano, ya sea en la casa o el amiguito que lleva el celular a la escuela; creo que no podemos prohibirles algo que está dentro de su generación, pero tenemos que hablar con ellos, para que tengan conciencia de los peligros que hay y que tengan la confianza en nosotros”, dijo Geraldine.

Subrayó que si los papás tienen la apertura de hablar sobre cualquier tema será más fácil cuidar a los hijos: “Si no es con nosotros, lo van a ir a googlear; son generaciones que necesitan que les expliquemos todo, de sexo, de drogas, porque sino con internet lo pueden aprender de la peor manera”.

Maggie contó que siendo madre de adolescentes es más difícil que tenga el control sobre estos temas, pero ha tratado de que sus hijas la vean como una amiga: “Yo he hablado con ellas, por ejemplo, de drogas, me contaron que sus amigos usaban cocaína y marihuana, pero me dicen que tratan de alejarse porque les enseñé que eso es malo; les he preguntado cómo se cuidan entre amigas en las fiestas, ahí te fijas que sí te escuchan”.

Consideró que una de las cosas que más preocupa es que han perdido la relación personal, “todo es por mensajes de texto”; por eso, cree que los padres ya no pueden ir contra la tecnología, pero sí pueden sentarse con sus hijos y tratar de mantener una comunicación constante y cálida: “Lo más importante para que un niño crezca con seguridad es tener el amor de mamá y de papá, si le das ese amor van a saber perfectamente poner un alto, poner límites y saber qué es lo que quieren y merecen en la vida”, indicó Jacky.

Laura León dijo que se viven momentos muy difíciles, donde la madre y el padre deben trabajar y muchas veces no hay tiempo de cuidar a los niños; pero pidió estar al pendiente de “las criaturas” porque hay muchos peligros, desde programas inadecuados en la televisión, personas que pueden maltratarlos de pequeños o riesgos para los adolescentes que salen de fiesta.

“Es un peligro cuando salen porque siempre hay un retrasado mental que te destroza la vida a ti, porque le destroza la vida a sus hijos”, sostuvo; mientras Maggie dijo: “Yo, por ejemplo, a mis hijas les digo que lo que vayan a tomar se los abran enfrente y que lo traigan todo el tiempo”.

CLAVES

SU EXPERIENCIA

Para Geraldine y Laura León, el momento más especial de la maternidad es el nacimiento; pero luego se supera viendo a sus hijos crecer.

Entre risas, Jackie y Maggie dicen que algo que dejaron de hacer cuando se convirtieron en madres y aún añoran es dormir.

Maggie y Geraldine destacaron que como madres separadas lo más importante para ellas es dejar las diferencias de pareja de lado, para que los niños crezcan felices y con el amor de los dos padres.