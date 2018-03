Niurka será la anfitriona del Man•Drag•Ora Fest 2018

Ciudad de México

Niurka anunció su participación como presentadora en el Man·Drag·Ora Fest 2018 dentro del marco de la celebración del orgullo gay 2018, el 23 de junio en el Auditorio Black Berry.

"Ellos me han dado mucho amor, los admiro por decir siempre las cosas como son, ellos no son gente hipócrita no les van las caretas como a mí y eso me encanta", comentó Niurka.

El Festival reunirá a destacas personalidades del drag como Aja Raven, Yara Sofía, de RuPaul's Drag Race, Lady Bunny, y the Bouket Brothers, quienes harán show musicales y de stand up en vivo; además habrá exposiciones y eventos de make up class con el maquillista y drag neoyorquino Miss Fame.

