Nicki Minaj rompe con su pareja

Nicki Minaj tuiteó el jueves que se ha separado de Meek Mill.

"Para confirmarlo, sí estoy soltera", escribió en la red social, mientras que agregó que está enfocada en su trabajo y espera poder compartirlo pronto.

To confirm, yes I am single. Focusing on my work & looking forward to sharing it with you guys really soon. Have a blessed New Year. Love u🎀