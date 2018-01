Murió el actor Simon Shelton, Tinky Winky en los Teletubbies

El actor Simon Shelton, conocido por dar voz a Tinky Winky en el programa infantil de la BBCTeletubbies, falleció a los 52 años.

Su sobrina, Emily Atack, confirmó la noticia en su cuenta de Instagram.

"Mi maravilloso tío Simon Barnes nos fue arrebatado de repente. El hombre más amable y talentoso que puedas desear conocer. Amado por todos los que lo conocieron, y lo será por siempre. X ", escribió ella.

Emily Atack

El co-protagonista de Teletubbies de Shelton, John Simmit, quien dio voz a Dipsy, publicó en Twitter "¡Qué semana! RIP Simon Shelton alias Tinky-Winky. Recordando los muchos buenos momentos. Descansa en paz."

