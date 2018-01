El movimiento feminista va a preservar y perdurar: Rita Moreno

Los Ángeles

El nuevo movimiento feminista que se inició en la industria del entretenimiento de ninguna manera será temporal, va a perseverar y perdurar, afirmó la actriz Rita Moreno.

"Este ambiente en particular me encanta, lo que está pasando con las protestas y con la concientización me llena de delirio, me llena de orgullo para mi comunidad femenina, ésto es algo serio", declaró en una entrevista.

Moreno estrena mañana viernes la segunda temporada de la serie de Netflix One day at a time en donde actúa al lado de Justina Machado, Stephen Tobolowsky, Todd Grinnell, Isabella Gémez y Marcel Ruiz.

La versión contemporánea de la clásica telecomedia de Norman Lear, One Day at a Time, es una conmovedora comedia que sigue a tres generaciones de una familia cubano-estadunidense, mientras navegan la ola de altibajos de la vida.

En la entrevista, Moreno retomó lo que han sido los movimientos que están buscando acabar con el acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento y otras industrias, además de luchar contra la discriminación y una justicia de género.

"Lo más importante de este movimiento es que esta echando raíces para que nadie nunca más se quede callado como nos ocurrió a tantas mujeres en el pasado", resaltó.

"Desde que era muy jovencita ver esos acosos y abusos a mis compañeras y que para todos era algo normal y te decían eso. Me ocurrio tantas veces y no se podía hacer nada porque era algo visto como normal, pero en si era una pesadilla", recordó.

Por otro lado, la actriz, de 86 años de edad, cuestionada sobre el fenómeno de las redes sociales y el nuevo vínculo de artistas con público y de la misma sociedad externo su temor y su molestia.

"Las redes sociales están cambiando mucho el fenómeno social, pero también están cambiando muchas cosas que de alguna manera me molesta y le temo porque muchos lo usan como abuso y eso me asusta y pienso que no se va a mejorar hasta que no haya alguien que también hable sobre eso", indicó.

Interrogada sobre la percepción que tiene de la administración de Donald Trump señaló que ha cambiado mucho y ha dividido tanto al país "que ahora ya no podemos hablar de la Casa Blanca es la Casa Negra", señaló.

Moreno también se mostró orgullosa por ser la única actriz latina que ha podido ganar los más importantes premios en la industria del entretenimiento Un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony.

"Es algo muy especial en mi por ser hispana, por ser latina, por ser puertorriqueña y por ser mujer, pero se que otros latinos lo podrán lograr siempre y cuando haya entrega, fe y pasión en esa visión", resaltó.

"Cuando tenía 17 años, el panorama era mucho más complicado que ahora era brutal y muy feo. Solo era una puertorriqueña y punto y fue difícil para mi el conseguir papeles en el cine americano", finalizó.

ERV