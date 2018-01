Morgan Freeman y Peter Dingklage pelean en un batalla de rap

Ciudad de México

¿Alguna vez te imaginaste ver rapear a Peter Dinklage o Morgan Freeman?, pues sucedió. Camino al Super Bowl LII, Doritos y a la bebida Mountain Dew, se les ocurrió la grandiosa idea de unir a estos dos colosos del cine y la televisión en un comercial para televisión.

Dinklage, mejor conocido por su personaje Tyrion Lannister, de la exitosa serie de HBO Game of thrones, y el multipremiado Morgan Freeman, quien recientemente obtuvo un galardón especial en la entrega de los SAG, unieron sus talentos en el rap, al menos en lip-sync, para ofrecernos uno de los comerciales más divertidos previo al Super Bowl.

Peter Dinklage 'canta' "Look At Me Now" de Chris Brown, mientras camina y de la habitación donde está surgen fuego y llamas. Por el contrario, Morgan Freeman interpreta "Get Ur Freak On" de Missy Elliott, él representa al hielo. Al igual que Dinklage, Freeman camina mientras todo se congela a su alrededor.

Te compartimos el video.

ERV