Arrestan a Milles Teller en San Diego por estar ebrio

Ciudad de México

Miles Teller fue arrestado en San Diego, California, al hallaro ebrio por las calles de la ciudad.

La policía encontró al actor de Whiplash en estado de ebriedad y con problemas para mantenerse de pie, informó People.

Aunque las autoridades le dieron oportunidad de pasar la noche en un centro de desintoxicación, hasta que pasara el efecto, Teller no cooperó.

"El personal del centro lo rechazó. Entonces fue arrestado y llevado a la prisión local", mencionó un oficial de policía, quien también aseguró que el actor fue liberado al día siguiente.

En San Diego, existen estos centros de desintoxicación que son atendidos por voluntarios y permiten a la gente evitar infracciones al alejarlos de la calle cuando se encuentran bajo el efecto de cualquier sustancia.

Después de su papel en Whiplash, la primera cinta del ganador del Oscar, Damien Chazelle, Teller saltó al estrellato y apareció en películas como Bleed for This, mientras tiene el estreno pendiente de Thank You For Your Service.





vmm