Hijo de Michael Bublé está estable tras tratamiento por cáncer

Buenos Aires

El hijo del cantante canadiense Michael Bublé y Luisana Lopilato está estable tras recibir tratamiento contra el cáncer.

La actriz dijo que su hijo Noah, de 3 años, está bien y que tiene una larga recuperación por delante. Agregó que la experiencia le ha hecho valorar más la vida.

La última vez que la familia Bublé-Lopilato compartió noticias sobre Noah fue en febrero, cuando dijeron que progresaba bien en su batalla contra el cáncer.

La enfermedad de Noah fue anunciada en noviembre y sus padres no especificaron qué tipo de cáncer padece o cuándo fue diagnosticado.

La pareja tiene otro hijo, Elías, quien cumplió un año recientemente.

Bublé ha sido galardonado con el Grammy y entre sus álbumes destacan Come Fly with Me y Caught in the Act.

Lopilato es famosa por sus papeles en Chiquititas, Rebelde Way y Casados con hijos.





