Meghan Trainor se compromete con Daryl Sabara

Ciudad de México

La cantante Meghan Trainor le dijo que sí a su ahora prometido Daryl Sabara y es que en un video compartido por Trainor en su cuenta de Instagram, se puede ver el momento en el que el actor de Mini espías le propone matrimonio en un tunel lleno de luces navideñas.

Justo en su cumpleaños 24, el actor le pidió matrimonio a la cantante.

"¡Dije sí! Para mi cumpleaños número 24, el amor de mi vida hizo realidad todos mis sueños. Me propuso matrimonio bajo un túnel de hermosas luces de Navidad y me sorprendió con mi familia y amigos. Todavía estoy en estado de shock. ¡Nunca he sido tan feliz! Gracias Daryl, a mi familia y amigos por hacerme sentir como una verdadera princesa y gracias Ryan por este increíble video que estoy mirando una y otra vez”, compartió Meghan Trainor.





Daryl Sabara también hizo lo mismo al compartir el video en su cuenta personal.

"Feliz cumpleaños a mi alma gemela. Gracias por cambiar mi vida para siempre y gracias por decir que sí! Eres la prometida más hermosa del mundo, te amo", escribio Sabara.

ERV