Matt Damon se disculpa por comentarios sobre violencia sexual

Hace unas semanas Damon dijo a diversos medios que hay diferentes niveles de conductas sexuales inapropiadas y que el castigo debería reflejar esto. Pero esto llevó a críticas de varias personas, incluyendo su ex novia Minnie Driver.

En una entrevista en ABC News 'Popcorn With Peter Travers' , el actor dijo que si bien considera "maravilloso" que las mujeres denuncien a sus presuntos perpetradores, existe un "continuo" con respecto a un comportamiento cuestionable.

TE RECOMENDAMOS: Rebecca Hall donará salario de su filme con Woody Allen a #TimesUp

"Hay una diferencia entre ... darle palmaditas a alguien en el trasero y violar o molestar a un niño, ¿verdad? Ambos comportamientos deben confrontarse y erradicarse sin cuestionamientos, pero no deben combinarse, ¿verdad? ... Estamos tan llenos de energía como para obtener una retribución, creo ", dijo Damon.

También agregó, "Todo ese comportamiento necesita ser confrontado, pero hay un continuo. Y en este extremo del continuo donde tienes violación y acoso de menores o lo que sea, ya sabes, eso es prisión ¿cierto? Y eso es lo que debe suceder ... Eso es un comportamiento criminal, y debe ser tratado de esa manera. Las otras cosas son simplemente vergonzosas y burdas ... Simplemente creo que tenemos que empezar a delinear cuáles son estos comportamientos ".

"Dios, Dios, ¿EN SERIO?. Hay tantos hombres que amo que NO enmarcan la diferencia entre la mala conducta sexual, el asalto y la violación como una excusa o algo peor: nuestro problema", escribió Driver en su cuenta de Twitter haciendo referencia a las declaraciones de Damon.

There are so many men I love who do NOT frame the differentiation between sexual misconduct assault and rape as an excuse or worse- our problem. Such bollocks..