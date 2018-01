Prueba de ADN confirma que papá del hijo de Marjorie es Julián Gil

Ciudad de Mèxico

La actriz Marjorie de Souza confirmó mediante su cuenta de Twitter que Matías es hijo del actor Julián Gil.

Hace unas semanas De Souza asistió al Instituto de Ciencias Forenses para practicarle una prueba de ADN, hoy se confirmó lo que ambos actores ya sabían.

Marjorie de Souza publicó lo siguiente en Twitter.

finalmente se ve un término a esta pesadilla que ha sido tan humillante para mi bebé y para mi. Ya tenemos los resultados de la prueba de ADN confirmando lo que nunca debió ponerse en duda. #SiempreconDios

— Marjorie de Sousa (@MarjoDSousa) 19 de enero de 2018



Recientemente la actriz comentó en el programa Al rojo vivo que renuncia a la pensión y manutención que Julián Gil estaba otorgando, añadiendo que lo único que ella quiere es paz.

"Yo hoy públicamente renuncio a tu pensión, a tu seguro escolar, me hago cargo de todo. Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar, ya queda en tus manos si quieres o no firmar el acuerdo, pero quiero paz. Tu sabías desde el día uno que era tu hijo no debiste llegar a esto", expresó la actriz.



