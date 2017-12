Ciudad de México

Para el actor mexicano Manuel García Rulfo, Hollywood finalmente se dio cuenta del gran poder que tine el latino en su industria, por lo que cada vez son más las oportunidades que ofrece.

Para el protagonista de "Los siete magníficos", cinta dirigida por Antoine Fuqua, sin duda hubo algunos pioneros mexicanos que fueron los encargados de abrir las puertas para sus connacionales; sin embargo, también tienen que ver los tiempos por los que atraviesa la cinematografía.

TE RECOMENDAMOS: Pon a 'rockear' a tu familia con estas canciones navideñas

"Obviamente son varias cosas, una de ellas son Gael (García), Diego (Luna), Salma (Hayek), los pioneros de nuestros tiempos que han ido cambiando poco a poco (la mentalidad). Creo que viene de ahí y de los directores (Alejandro) González Iñárritu, (Alfonso) Cuarón, (Guillermo) Del Toro y a partir de ellos como que empiezan a voltear a ver más al mexicano y al latino.

"También tienen que ver los tiempos, Hollywood se dio cuenta del peso que tiene el latino en el dinero y audiencia, a su vez, la industria actualmente tiene un criterio mucho más abierto", indicó.

En entrevista, Manuel confesó que pese a lo anterior, el actor latino debe seguir luchando por un lugar en la Meca del Cine. "Es verdad que vienen abriendo la puerta Gael, Diego y Salma, y ahí vamos, lo vemos también con Édgar Ramírez y Pedro Pascal, ahí vamos y como directores ni se diga, pero hay que seguir peleando por los papeles y proyectos.

"Y es que así es esto, a donde vayas en el mundo, te vas a encontrar con un latino y hay de todo desde jardineros hasta empresarios", indicó.

En su carrera, García Rulfo ha trabajado bajo las órdenes de Kenneth Branagh (Asesinato en el Expreso de Oriente), Daniel Barnz (Cake) y Manolo Caro (La vida inmoral de la pareja ideal), por mencionar algunos.

Asimismo, ha compartido créditos con Jennifer Aniston, Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincen D'Onofrio, Penelope Cruz, Willem Defoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, entre otros.

Pese a lograr ser protagonista de algunas películas de Hollywood, Manuel admitió que lo siguen rechazando para tantas otras.

"He hecho millones de audiciones y me dicen 'no', y digo ya me retiro, pero al millón uno me sale y eso me da otra vez esperanza y así me voy. Así que sigo peleando por papeles, me entero de un proyecto y del personaje y hago todo por ello.

"Hay que saber que al final de cuentas, muchas veces no está en ti, sino en que estaban buscando a alguien más morenito, más güero, más alto, más chaparro, con un poco más de fama, ¿sabes?, entonces no todo depende de ti, pero sigo peleando y me siguen rechazando en muchísimas cosas".

Finalmente, al preguntarle sobre con quién le gustaría trabajar en el futuro, comentó: "(Emir) Kusturica sería de mis preferidos y Lars von Trier. De ahí González Iñárritu, Cuarón, Del Toro, (Quentin) Tarantino y (Martin) Scorsese. También me encanta Yorgos (Lanthimos)".

ERV