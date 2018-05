Producirá Ludwika sus historias en teatro

Monterrey

Ludwika Paleta produce sus propias historias.

La actriz ha comenzado una carrera como productora teatral. Busca historias y personajes que llenen sus expectativas y exigencias, algo que no encontraba en diversos proyectos que le ofrecían.

"A mí me gusta hacer proyectos que a mí me emocionen. No hago proyectos ni por dinero, ni por ganar fama, ni nada de eso. Sólo porque yo considero que sean proyectos de calidad, que yo considero que al público le van a gustar", comentó Ludwika, quien se encuentra en Monterrey.

"Siempre he tenido la inquietud de levantar proyectos, sobre todo para mí. Como los productores buscan el financiamiento para sacar sus propias historias, ese es el propósito que tuve para comenzar a producir, porque yo quería comenzar a contar mis historias", dijo.

"No me voy a quedar esperando que alguien me invite para una historia y seguramente no será la que yo estoy buscando".

Uno de esos personajes es con el que regresa al teatro: Ludwika participa junto a Andrés Zuno en la obra de teatro "Los Hijos también Lloran". La puesta está basada en un libro escrito por el propio Andrés, en el que revive las causas de la muerte de su padre. Vía anécdotas, telenovelas y las canciones de su infancia, reconstruye su pasado.

El motivo que llevó a Ludwika a buscar llevar el libro al teatro y trabajar junto a Zuno fue la conexión que tuvo con la historia y similitudes de ella misma con la madre del protagonista.

"Hay muchas similitudes entre el personaje que realizo y mi vida. Yo también tuve un hijo a los 20 años, muchas cosas igualito que la mama de Andrés. A esa hora no sabes mucho del matrimonio, sólo lo que ibas aprendiendo con la vida", dijo Paleta, "Yo sí me acuerdo que en esos momentos me sentía sola, porque mis amigas estaban en las fiestas y yo estaba cuidando un niño. En ese caso sí siento mucha cercanía con el texto".

Andrés reveló que en la obra se verán reflejado muchos de los aspectos de las familias mexicanas. Desde la escenografía, en la que podrán encontrar diversos juguetes de la época de los ochenta, o el ambiente, aderezado con música de Timbiriche.

La puesta se presentó en la Ciudad de México durante una temporada y ahora arrancan gira por toda la República. La primera plaza es Monterrey, con dos funciones este miércoles en el Auditorio San Pedro.

¿El sueño americano?

A pesar de que Ludwika cuenta con un lugar respetado dentro del ambiente artístico, su carrera se ha concentrado en trabajos sólo en México.

"No me interesa tener una carrera en Hollywood sólo por tenerla. Ahora tendría que invertir mucho o lo tendría que haber hecho en otro momento, pero decidí quedarme en México y hacer mi carrera en México", declaró Ludwika. "Tampoco lo descarto, pero tanto como poner el ojo ahí y quiero ser una estrella allá, no lo veo así".

Pero sí regresará a la pantalla grande con un proyecto que comenzará filmaciones el próximo mes de agosto. Los detalles prefirió guardarlos en secreto hasta que sea la producción la que lo revele.