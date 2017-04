Ludwika Paleta confirma su embarazo

Ciudad de México

En el marco de su cuarto aniversario de matrimonio, la actriz Ludwika Paleta dio a conocer que está embarazada y que se encuentra feliz de compartir este momento con su esposo Emiliano Salinas.

"Esta familia crece... y ante las especulaciones preferí confirmarlo yo misma por esta vía. ¡Estamos absolutamente felices!", dijo en la red social.

"Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo. Gracias a ustedes que me siguen, me apoyan y me muestran su cariño siempre.

"Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Los queremos mucho y agradecemos todas sus muestras de cariño", dijo en la red social.<





La estrella de la televisión y cine mexicano se convertirá en madre por segunda ocasión. Nicolás Haza es el hijo que tuvo con su ahora ex pareja, el actor Plutarco Haza.

