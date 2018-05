¿Lucero fue novia de Luis Miguel?

Ciudad de México

La cantante Lucero desmintió que en su juventud tuviera una relación amorosa con Luis Miguel en 1984 cuando filmaron la película Fiebre de amor.

"Estábamos muy chicos y en esa época no éramos tan avanzados como los chicos de ahora", expresó en conferencia de prensa la cantante durante la presentación de su nuevo álbum Más enamorada con banda.

La estrella de la música aseguró que tuvieron una amistad y que no existía ningún tipo de atracción física o con intenciones de romance. "No nos sudaban las manos, no nos escondimos para nada, pero tuvimos una padre amistad".

Sobre la película que se colocó en el gusto de los jóvenes dijo que "en esa época, a los 14 años, en Acapulco pasamos muchas semanas de filmación y vivimos momentos muy divertidos".

Fiembre de amor contó la historia de una chica que vive en Acapulco con sus padres y que está enamorada de Luis Miguel, la estrella juvenil del momento, y cuando anuncian que él dará un concierto en la, ella decide ir a verlo.

Al terminar el concierto, lo sigue pero accidentalmente se encuentra con una banda de contrabandistas, quienes la siguen. Cuando escapa entra a la suite de Luis Miguel pidiéndole ayuda.

