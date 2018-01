Chicago West, es el nombre de la hija de Kim y Kanye

La socialité Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, recientemente tuvieron a su tercer hijo, a la que llamaron simplemente Chicago West.

La bebé nació el sábado y hasta hoy, Kim Kardashian anunció, mediante su cuenta de Twitter, el nombre, el cual publicó en una imagen.

Una hora después, publicó otro tuit con el nombre de sus tres hijos: North, Saint y Chi.

Una usuaria de esta red social, escribió.

And to everyone who thinks it’s literally pronounced as CHI. No. It’s “Shy”