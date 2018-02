Kate Upton acusa a cofundador de Guess de acoso

La supermodelo Kate Upton acusó al cofundador de Guess, Paul Marciano, de 65 años, de acosar "sexual y emocionalmente" a mujeres.

En Twitter, la también actriz de 25 años, quien protagonizó la campaña de Guess en la primavera de 2011, lamentó que la marca empodere a Marciano y acompañó el mensaje con el hashtag #metoo.

Esto hizo que muchos de sus seguidores se preguntaran si Upton estaba acusando a Marciano de haberla acosado.

It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo