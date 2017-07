26 años de labor social con hipnosis

Guadalajara

John Milton heredó los conocimientos del hipnotismo de su padre, Milton Motta Peligrinetti Taurus do Brasil, quien era llamado "el hipnotizador más grande de América", y por 26 años se ha dedicado a esta profesión bajo una estricta condición; la labor social.

Creció en los escenarios observando y aprendiendo de los espectáculos de su padre, sin embargo, no pensaba en dedicarse de manera profesional a la hipnosis.

El originario de Tijuana viajó a Guadalajara a estudiar en el American School Foundation Guadalajara, para finalmente cursar la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Panamericana.

Durante su formación académica, Milton descubrió que era un líder por naturaleza y que la hipnosis formaba parte de su vida.

“La gente no lo sabe, pero yo estudié aquí gran parte de mi vida en Guadalajara, cuando yo estaba en la secundaria me ponía la ropa de mi papá y con los sacos que me quedaban grandes me convertí en el maestro de ceremonias de los eventos de mi escuela y de pronto yo era el centro de las miradas de los eventos escolares, fui el capitán del equipo de la preparatoria y me gustaba ser líder”, dijo en entrevista.

A la par de sus estudios, el joven continuaba su aprendizaje sobre hipnosis en revistas, videos y libros, decidió ponerla en práctica, y descubrió que las cosas eran muy distintas a lo que veía de otros hipnotistas.

“En la prepa es cuando yo tengo mi acercamiento a la hipnosis, sería en primera instancia con revistas médicas y con la biblioteca de enciclopedias que teníamos en casa y me di cuenta de que lo que yo leía no era la verdad de lo que yo veía enla praxis dije ‘no puede ser, debe haber más, debe existir otra cosa’ y comencé a ver a hipnotistas de Rusia, Francia y Estados Unidos y no podía creer que lo que yo veía en otras partes fuera real y dediqué mi tiempo a prepararme.

“Estudié mi carrera universitaria en Ciudad Granja en la UP y aprendí algo de valores, aprendí a hablar con la verdad, con la frente en alto tomé de mi padre lo mejor que pude tomar que fue su educación, de pronto me di cuenta de que la hipnosis no podía quedar en manos de charlatanes y farsantes, tanto en teatro como en consultorios, y me dediqué a prepararme a seguir estudiando y sin darme cuenta terminé en 18 asociaciones de hipnoterapia nacionales e internacionales”.

Dentro de su formación, Milton completó una maestría en Programación Neurolingüística, maestría en Hipnosis Clínica, en Psicología, doctorado en Hipnosis Clínica, entre otros títulos, que le han hecho ganar un reconocimiento dentro del mundo de la hipnosis.

“Sin buscarlo porque no me dedico al trabajo individual, hago terapias grupales, sin yo buscarlo o quererlo, me convierto en la punta de lanza del hipnotismo internacional, de pronto volteo y veo que hay mucha gente atrás de mí tratando de hacerlo que yo hago”.

Luego de 26 años como hipnotista profesional, Milton señala que su trabajo ha valido la pena, pues hace una labor social ayudando a la gente a ser una mejor persona y que con ello pueda lograr cambios positivos.

“Divido mi tiempo en tres fases: la primera se llama labor social en las cuales hago causas nobles, en mi tiempo libre me dedicó a visitar centros de reinserción, centros de readaptación social, escuelas,preparatorias, universidades, hospitales,me dedicó a tratar de mejorar el mundo en el que estamos”.

Señala que sus terapias son de manera grupal, pues se trata de una cuestión de ética, civismo y honradez, valores indispensables para ser un buen hipnotista.

John Milton detalla además que es justo el agradecimiento de las personas la mayor satisfacción que le deja el realizar hipnosis,y lo más difícil es el ganarse la credibilidad.

“No nos enseñan cómo funciona la mente del ser humano, en estos 26 años de estar en eso, en esta batalla constante haciendo que la gente conozca la verdad, a veces me siento cansado, a veces me dan ganas de dedicarme a otra cosa, a hacer tamales o realizar otro tipo de actividades, pero sigo en la pugna, creo que esa es mi misión”. En las presentaciones en teatro, Milton comparte sus conocimientos y realiza hipnosis, no con un afán de burlarse como muchos piensan, sino en busca de ayudar a las personas.

“Nos vamos a divertir, a reírde lo lindo sin necesidad de burlarnos, ni de ridiculizar, ni de meritar al que se esté hipnotizado, arriba se hipnotiza el que quiere ser hipnotizado siempre y cuando sepa seguir indicaciones, y lo único que veremos allá arriba es la interacción del verdadero yo ante diferentes estímulos”.

El hipnotista ofrecerá siete funciones entre hoy y el próximo domingo en el Teatro Galerías. Los precios de los boletos van de 200 a 300 pesos.

SRN