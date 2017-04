Jim Carrey reaparece en redes sociales

El actor Jim Carrey sorprendió a los usuarios de redes sociales luego de publicar una imagen en la que su aspecto físico fue tema de conversación.

"Feliz Pascua de Resurrección o Pascua o lo que sea la razón puede encontrar sentir cálido y borroso", dijo el actor en su cuenta de Twitter.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq