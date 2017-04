Janet Jackson presume a su bebé en redes sociales

La cantante Janet Jackson llenó de ternura las redes sociales al subir la primer foto de su bebé, Eissa Al Mana, de tres meses de edad y quien fue fruto de su matrimonio con el empresario Wissam Al Mana, del que se separó recientemente tras 5 años de casados.

“Mi bebé y yo después de la hora de la siesta”, escribió la cantante en su cuenta oficial de Twitter.

Los fans no tardaron en reaccionar a la tierna foto en donde se muestra la cara del pequeño mientras bosteza.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex