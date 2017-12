Jamie Lynn Spears está embarazada por segunda vez

La actriz y cantante estadunidense Jamie Lynn Spears anunció que está embarazada de su segundo hijo, por lo que expresó que empezará el 2018 con una etapa muy significativa para su vida.

"Estamos felices de anunciar que Maddie, finalmente va a ser una hermana mayor; 2017 se llenó con algunos de los mayores desafíos, así como algunas de las mayores bendiciones", declaró la joven de 26 años en su cuenta de Instagram

Para este año, que está a punto de concluir Spears decidió permanecer tranquila y así convertirse "verdaderamente en mi mejor yo como persona y artista", afirmó de acuerdo con el portal Billboard.

Puntualizó que durante este tiempo ha continuado trabajando en su música, en el que contará su historia de manera honesta y que no puede esperar para compartirlo con sus admiradores.

Este hijo será el segundo de la vocalista, quien protagonizó la serie "Zoey 101", el primero con su esposo Jamie Watson y tendrá como hermana a Maddie Briann, de nueve años y medio, de su ex novio Casey Aldridge.

Por su parte, Britney Spears felicitó en su cuenta de Twitter a su hermana. ""¡Maddie va a ser la mejor hermana mayor! ¡Muy feliz por ti! ¡¡¡Te amo muchísimo !!".

Maddie is going to be the best big sister!!! So happy for you @jamielynnspears!!!! Love you all sooo much!!! 💕 https://t.co/aTQnCrmh6V