Eres mi novia, no me niegues: J Balvin a Gaby Espino

J Balvin compartió un video en Instagram Stories en el que asegura que Gaby Espino es su novia.

"No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación, tú eres mi novia y tú lo sabes, tú eres mi novia, no me niegues más", expresó el intérprete de "Mi gente" en la red social.

Este comentario surgió después de que la conductora venezolana desmintiera su relación con el colombiano al asegurar en el programa Sale el Sol que "sólo es mi amigo".

Esta noche, J Balvin se presentará en el Auditorio Nacional con su más reciente gira Energía.

