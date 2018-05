Hija de Jackie Chan huye por homofobia de su padre

Ciudad de México

Etta Ng, hija de Jackie Chan, compartió a través de sus redes sociales un video en el que pide refugio al público porque están huyendo de sus padres a quienes califican como "homofóbicos" y es la razón por la que huyeron de su hogar.

TE RECOMENDAMOS: NatGeo no transmitirá 'Populismo en América Latina'

"Llevamos un mes sin hogar a causa de padres homofóbicos, prácticamente dormimos debajo de un puente, hemos ido a la policía, hemos ido al hospital, a los bancos de alimentos, a los refugios comunitarios LGBTQ y a todos les importa una mierda. Es por eso por lo que estamos haciendo este vídeo, porque no sabemos qué hacer en estos momentos", dijo.

Jackie Chan y la ex Miss Asia Elaine Ng son los padres de Etta Ng, quien en este momento está informando el rechazo que siente su padre por sus preferencias sexuales.

Etta Ng también dejó claro su rechazo al actor. "No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico, pero no forma parte de mi vida".

ES