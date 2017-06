Actriz de 'Precious' no quiere ser felicitada por perder peso

Ciudad de México

Gabourey Sidibe reveló que una de las cosas que más le molestan es que la feliciten por haber bajado de peso.

"Es la cosa más rara del mundo", mencionó la protagonista de Precious durante una entrevista para ABC News, y añadió además que le parece algo "muy misógino".

La actriz, de 34 años, padece de diabetes tipo 2, enfermedad cuyo principal síntoma es la obesidad. Sidibe decidió entrar al quirófano para una cirugía bariátrica que le permitiera bajar de peso, así como empezar un nuevo régimen alimenticio y de ejercicio.

A través de su Instagram, ha mostrado los resultados de este esfuerzo, con fotos que documentan cómo ha cambiado su figura.

"No necesitan felicitarme por eso", aseguró. "No me felicitan cada vez que me sueno la nariz, porque necesitaba hacerlo... Es mi cuerpo".

También reclamó que cuando un hombre obeso presenta una nueva película "nadie los acusa de estar promoviendo una dieta poco sana".



"Le decimos a las mujeres cómo deben verse y cómo no deben verse", mencionó durante la entrevista. "Hay muchos hombres gordos y nadie ha escrito artículos sobre por qué deben perder peso".

Aunque finalmente, reconoció que entiende que quienes la felicitan "lo hacen con buena intención y están felices por mí", pidió que no lo hicieran porque esas felicitaciones no siempre se sienten como cumplidos.

Gabourey Sidibe estuvo nominada al Oscar a mejor actriz por su papel en Precious, una cinta que mostraba a una adolescente obesa y los abusos que tuvo que soportar a lo largo de su vida.





