Flor Rubio exige disculpa pública de Origel y TV Notas

Luego de ser supuestamente difamada por TVNotas y Juan José Origel, la periodista Flor Rubio aseguró que lo que busca de la revista y el conductor es una disculpa pública.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva por la mañana, Rubio, acompañada de su abogado Manuel Gómez Díaz, declaró que espera que "José Origel, la revista TV Notas y el reportero Carlos Monjaraz, reconozcan que mintieron, que dijeron una mentira, que calumniaron y las disculpas legales -porque existen- se ofrezcan en el mismo medio".

Esto a raíz de una publicación de mayo de 2016, en la que se retomaba un video donde Origel afirmaba que Rubio "se mete con uno y con otro para llegar a donde está".

Estas declaracion fueron hechas "en un evento público para un homenaje de Silvia Pinal", dijo la periodista.

La también conductora de Radio Fórmula mencionó que ha soportado "14 meses de dejaciones, de insulto", en el que la han llamado "prostituta", "mentirosa" y "mustia".

La demanda, especificó, está en contra de la revista, José Origel y Monjaraz, quien firmó el artículo donde se exhibe a Rubio.

De igual forma, pidió comprensión al que pensara que "la fuente de espectáculos somos visto como un tema menor" cuando se está en un "contexto de feminicidios, de periodistas asesinados", pero recalcó que decidió hablar del tema y pedir justicia, porque de lo contrario "le abrimos la puerta a una impunidad mayor que no va a parar".

"Cada semana, esta revista lastima a una personalidad diferente, cada semana rompen la vida de menores de edad", aseguró. "Y la mujer que se atreve a levantar la mano para decir 'esto no es justo', es una víbora, es una malvada. Yo no tengo una historia de odio, de rencor, en contra de nadie".

También reveló que quiso llevarlo a la corte al recibir un mensaje días después de la publicación, donde le preguntaban "de qué ejecutivo de Televisa" eran sus hijos.

"Ese día entendí que yo tenía que levantar la mano", dijo, y servir de ejemplo a sus hijos para que vean que "su madre se defendió, que su madre dijo 'esto no es verdad'".

Flor Rubio señaló que José Origel nunca se disculpó realmente con ella, sino que escribió "un intento de disculpa en su página de Twitter".

La fuente de espectáculos somos vistos como un tema menor, pero hay muchos artistas que han presentado demandas en contra de esta revista y no pasa absolutamente nada, por ellos también, or sus familias sus hijos, estoy entablando esta demanda.

"Jamás me buscó, yo no he vuelto a saber de él y yo no he vuelto a verlo personalmente porque estas cosas se arreglan de frente y en la cara", remarcó. "Yo jamás lo vi hasta el día de la audiencia".

El abogado Gómez Díaz informó que pasarán entre 15 y 30 días para que el juez dé su dictamen. Lo que ellos buscan es "declaración judicial de que causaron daño moral", así como "la publicación y divulgación de la sentencia en el mismo medio".

"Éste es el primer round, faltan dos. No sabemos cada una de las partes hasta dónde quieran llegar", comentó y agregó que ellos están dispuestos a ir "hasta el final".





