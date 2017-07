Así vivió Érika Zaba, de OV7, su boda soñada

Ciudad de México

Érika Zaba llegó al altar para finalmente casarse con Francisco Oliveros.

La integrante de OV7 festejó su boda en San Miguel de Allende junto a varios de los rostros más reconocidos del espectáculo mexicano, como Aleks Syntek, Erik Rubín y Andrea Legarreta, así como el resto de los integrantes de su grupo, acompañados de los Jeans y Kabah.

Los amo ! #secasanlaguerayfran 💗💗💗💗💗💗💗 Una publicación compartida de Erika Zaba (@erikazaba) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 6:26 PDT

Zaba se encargó de publicar a través de Instagram diversas fotos de su noche, donde aparece acompañada de sus amigos, en la pista, al momento del primer baile.

"No me puedo imaginar los años que vendrán si tú no estás", puso en una de las fotografías.

No me puedo imaginar los años que vendrán , si tú no estás , sin tu mirada y tu sonrisa , mi vida no sería la misma ...🎼 #secasanlaguerayfran Una publicación compartida de Erika Zaba (@erikazaba) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 8:11 PDT

La cantante hizo hincapié en que esto era uno de los sueños de su vida, por lo que agradeció a Oliveros.

"Gracias porque desde un principio te encargaste que tuviera la boda de mis sueños", le dedicó en una foto a su ahora esposo.

Gracias porque desde un principio te encargaste que tuviera la boda de mis sueños ❤️aún no lo supero 🙈 #SeCasanLaGuerayFran Una publicación compartida de Erika Zaba (@erikazaba) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 5:23 PDT

Además, la integrante de OV7 creó un hashtag especial para que sus conocidos pudieran compartir con ellos las fotografías que tomaron en la boda, #SeCasanLaGüerayFran.

Mi cuento de hadas de principio a fin #SeCasanLaGuerayFran Una publicación compartida de Erika Zaba (@erikazaba) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:47 PDT





#SeCasanLaGuerayFran Una publicación compartida de Erika Zaba (@erikazaba) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:36 PDT





#SeCasanLaGuerayFran Una publicación compartida de Erika Zaba (@erikazaba) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 6:29 PDT





