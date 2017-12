Película 'El Implacable' llega a México para su estreno

Ciudad de México

"El implacable (The Foreigner)", un thriller de acción cargado de intrigas políticas, pérdidas trágicas y búsqueda por justicia, protagonizado por Jackie Chan y Pierce Brosnan, llegará este jueves 28 a la pantalla grande.





La película fue dirigida por Martin Campbell (Casino Royale, James Bond, Goldeneye), y se basa en "The Chinaman", novela escrita en 1992 por Stephen Leather, adaptada por el guionista David Marconi (Enemy of the State, Live Free or Die Hard), quien le dio a la historia un tinte más actual.

"El implacable" cuenta la historia de un humilde dueño de un restaurante londinense, "Quan" (Jackie Chan), cuyo pasado emerge en una revancha llena de venganza al perder a su hija adolescente en un acto de terrorismo con motivaciones políticas.





A causa de dicha tragedia, acude a la ayuda del diputado irlandés, "Liam Hennessy" (Pierce Brosnan), un político que cree tiene información sobre los responsables del atentado. Así comienza un juego del gato y el ratón entre "Quan" y "Hennessy", quienes deben confrontar su pasado mientras intentan identificar a los asesinos, indicó un comunicado.

Los temas y la historia que aborda el filme son una reflexión del mundo actual y los personajes retratados por Jackie Chan y Pierce Brosnan son ejemplos interesantes de las complejidades de vivir en una sociedad global donde la creencia puede convertirse en acción sin tener en cuenta las consecuencias.

Te compartimos el tráiler.

ERV