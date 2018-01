Diane Keaton defiende a Woody Allen

A medida que las estrellas continúan distanciándose de Woody Allen, el director ha encontrado una firme aliada en Diane Keaton.

"Woody Allen es mi amigo y sigo creyéndole. Puede ser de interés echarle un vistazo a la entrevista de '60 Minutos 'de 1992 y ver qué les parece", escribió en Twitter, enlazando la entrevista con Steve Kroft en la que Allen discutió las acusaciones que le había hecho su hija adoptiva, Dylan Farrow.

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1