¿Por qué se pelearon Cynthia Klitbo y Laura Zapata?

La actriz Cynthia Klitbo expresó su molestia, luego de que Laura Zapata difundiera algunos audios en donde acusa a Lilia Aragón de corrupción en la Sociedad Nacional de Actores de México.

Zapata pidió no poner atención a quién difundió los audios, sino "qué se dijo de una persona con la calidad de la señora Lilia Aragón, vamos a poner las cosas en su lugar".

En los audios se puede escuchar cómo Cynthia Klitbo acusa a Lilia Aragón de corrupción. "Por qué no aceptas que se te va a caer el pinche teatrito de todas las cosas que te has fregado, no me interesa volver a hablarte, eres una corrupta y hay pruebas.

Recientemente, Cynthia Klitbo fue nombrada secretaria de previsión social de la ANDA.

