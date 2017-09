Criss Angel responde a Rommel sobre Belinda

Criss Angel opinó en su cuenta de Twitter sobre el interés que tiene el clavadista mexicano Rommel Pacheco por la cantante Belinda.

TE RECOMENDAMOS: Criss Angel devela su estrella en Hollywood

"Espero que él tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras", escribió en la red social el ilusionista.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb