Criss Angel:‏ “No soy nada sin ti Belinda”

Luego de que en octubre del año pasado se dieran a conocer las primeras imágenes de la cantante Belinda y Criss Angel, el ilusionista confesó su amor a la cantante a través de sus redes sociales.

"No soy nada sin ti @belindapop mi amor", publicó Angel en su cuenta de Twitter y acompañó el comentario con una foto en blanco y negro en la que aparece la pareja besándose.

I'm nothing without you @belindapop mi amor pic.twitter.com/RQAlpfrwNq