Consuelo Duval fue vista con tanque de oxígeno en Bolivia

Ciudad de México

Consuelo Duval, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se le observa sentada con un tanque de oxígeno, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

En su publicación, la comediante aclaró que su estado de salud es estable y que los médicos le recomendaron el oxígeno para evitar mareos provocados por el cambio de altura tras arribar al país sudamericano, ya que se encuentra en Bolivia con motivo del Festival Internacional del humor 2018.

La actriz mexicana recibió comentarios de preocupación de sus seguidores a quienes tranquilizó con la frase: "No se me espanten… la altura de La Paz Bolivia no ayuda cuando bailas cantas y actúas, y para evitar el mareo ¡¡¡te oxigenan!!!"

Consuelo Duval viajó a Bolivia para realizar presentaciones de canto, baile y actuación en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba en dónde también estuvieron presentes reconocidos comediantes mexicanos como Manuel “Flaco” Ibañez, Pablo Valentín y Carlos Bonavides.





DIGL