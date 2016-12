En una novela interpretaría a la villana: Giselle Sampayo

Torreón, Coahuila

Giselle Anahí Sampayo González es la nueva conductora del programa Vivalavi, el cual se transmite de lunes a viernes por Multimedios Laguna de 9:30 am a 11:30 am.





¿Dónde habías hecho televisión antes de llegar a Multimedios Laguna?

En junio es la sesión de fotos en la playa, el calendario será para el próximo año. Es un proyecto que espero que a todos les guste.



Tengo siete años haciendo televisión en la misma empresa, pero en Monterrey. Yo empecé bailando y después de bailar, me fui a las entrevistas, reportajes, detrás de cámaras y revistas, luego incursioné en los programas nocturnos como las noches del futbol, pero pasé por todo tipo de programas, hasta infantiles, tengo experiencia en todo un poco.

¿Cómo te recibe el público lagunero, es más difícil que el regiomontano?

Nunca había viajado para hacer televisión, toda mi vida la hice en Monterrey, se dio la oportunidad y me arriesgué. Aquí en la Comarca Lagunera es completamente diferente con los compañeros y la gente, para mí todos son extraños, es un nuevo comienzo, espero que nos vaya muy bien con esta nueva etapa.



¿El ambiente laboral es diferente, para bien o para mal?

Diferente para bien, en Monterrey hay más oportunidad de trabajo, además existe más competencia, hay mucha gente que hace televisión. Mientras aquí en la Comarca Lagunera todo es más familiar.

Al llegar a La Laguna causaste un gran revuelo en redes sociales, ¿Qué te dice este recibimiento?

Salir a cuadro es un don que yo tengo. Siempre digo que me pagan por divertirme, me encanta el trabajo que hago, ya sea en este programa o en cualquier otro, no he batallado, siempre me acoplo muy bien.



Me causa mucha felicidad, es lo que siempre he querido, a todos nos gusta superarnos y cada vez se trata de ir por más, mi lema es nunca rendirse ni conformarse. Estoy muy contenta, disfruto el cariño de la gente, espero que me sigan en redes sociales. A mí me gusta mucho la polémica, la gente que no me conoce me etiqueta como problemática, pero nunca se han dado a la tarea de conocerme realmente a fondo, no como soy a cuadro, como es Giselle.



¿Es distinta la Giselle de televisión a la del mundo real?

Sí, la gente siempre juzga sin conocer. En Monterrey siempre tuve el papel de mala, sin embargo lo disfruto, si hiciera telenovela me encantaría ser la villana. La Giselle en televisión es muy fuerte, que le gustan los retos, no se deja de nadie, siempre remato con algo. La Giselle de afuera es una persona común y corriente, así como la han hecho sufrir en el amor, en el trabajo, siempre sale adelante. Me he caido y me he levantado, apoyé gente y me han traicionado, me ha pasado de todo. Yo me identifico con la palabra fuerte, siempre me verán feliz y fuerte.





Tu figura ha generado muchos comentarios en redes sociales, ¿cómo te sientes al respecto?

Siempre hay gente que te critica y te dice que te ves gorda en televisión o te ves fea. Yo siempre tomo positivos los comentarios, en diciembre a todos se les antoja comidas ricas pero que te aumentan de peso.

Mi cuerpo me ha costado trabajo y dietas, empezando enero retomo el ejercicio, me gusta mucho el box, la natación, el fútbol, todo lo extremo.

En 2017 voy por más, creo que una mujer nunca está conforme con su cuerpo, el próximo año trabajaré fuertemente mi cuerpo en el gimnasio.

Adelanto que lanzaré un calendario en bikini, por lo tanto me tengo que preparar mucho físicamente para mostrar todo al natural, sin retoques, tendré que lucir el esfuerzo de dietas y cerrar la boca para lucir un cuerpo escultural.









