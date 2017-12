Así se ve Cindy Lou Quien 17 años después

Ciudad de México

Apenas comenzaba el nuevo milenio y El Grinch hizo de las suyas, en el 2000 se estrenó en el cine esta adpatación del cuento de Dr. Seuss con Jim Carrey como el protagonista y Taylor Momsen como la pequeña pero valiente Cindy Lou Quien.

Ya han pasado 17 años desde entonces y así se ve ahora Momsen, quien es líder y vocalista de The Pretty Reckless, su banda de rock.

#Zürich tonight #paintedlady @hannahmeadowsphotography Una publicación compartida de Taylor Momsen (@taylormomsen) el Dic 14, 2017 at 4:07 PST

Por supuesto que no fue su único papel, cuando era adolescente, tuvo un papel en la serie Gossip Girl, interpretando al personaje de Jenny Humphrey en 88 caítulos. El programa se emitió de 2007 a 2012.

En 2010 su banda The Pretty Reckless firmó contrato con Interscope Records y ese mismo año lanzaron su primer disco titulado Light me up de donde destaca la canción "Make me wanna die".

Recientemente la actriz y cantante compartió una imagen de El Grinch en su cuenta de Instagram "deseando feliz navidad a todos sus amigos y fans alrededor del mundo 'ah pero era mucho más vieja entonces', escribio Momsen.

Actualmente Momsen tiene 24 años de vida y sigue con su banda, te compartimos algunas de sus fotos.

ERV