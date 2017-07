Calvin Harris lamenta sus comentarios sobre Taylor Swift

Los Ángeles

El DJ y productor Calvin Harris aseguró que se arrepiente de haber atacado a la cantante Taylor Swift a través de su cuenta de Twitter, tras su ruptura sentimental.

A pesar de que al principio de su separación el ambiente entre ambos parecía amigable, todo cambió cuando la intérprete comenzó a salir con el actor Tom Hiddleston y cuando reclamó que el tormamesista no le haya dado crédito en la autoría del éxito "This is what you came for".

Éste le respondió que la ganadora del Grammy le había pedido que su participación del tema sería de forma secreta y que no entendía por qué estaba actuando de esa manera.

"Fue un instinto completamente equivocado, me estaba protegiendo cuando sentí que mi único talento en el mundo estaba siendo minimizado; sentí que se me venían muchas cosas encima y perdí el control", aseveró.

Agregó que fue muy difícil afrontar algo que considera muy personal, pero que se desarrolla de forma pública, ya que subraya que el fin de la relación fue más popular que el mismo noviazgo.

"Cuando estábamos juntos éramos muy cuidadosos de no crear un circo mediático", comentó el músico escocés, quien ya ofreció un concierto en el Foro Sol, de la capital mexicana.

Asimismo indicó que después de ver lo que sucedió, explicó que él es una persona positiva, pero los dos estaban en la situación equivocada, pues cree que claramente no estaban bien así, indicó el portal de MTV Latinoamérica.





vmm