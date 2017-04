Caitlyn Jenner revela que su cambio de sexo está completo

Ciudad de México

Caitlyn Jenner informó que, luego de someterse a una cirugía de cambio de sexo, ya completó su trancisición de hombre a mujer después de dos años de tratamiento.

En su autobiografía, The Secrets Of My Life, Jenner revela que se realizó esta operación en enero de este año.

"La cirugía fue un éxito, y me siento no sólo maravillosa sino liberada", comenta en su libro, cuyos fragmentos publicó RadarOnline.

De igual forma, dejó saber que ésta sería la primera y última vez que hablaría al respecto. Señaló que se hizo la cirugía para tener "todas las partes correctas".

"Es sólo un pene. No tiene una habilidad especial o uso para mí más que para lo que he dicho antes, la habilidad de hacer pipí en el bosque", relató.

Caitlyn Jenner, anteriormente Bruce, era esposo de Kris con quien tuvo a sus hijas Kylie y Kendall, además de ser la madrasta de Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian.





vmm