Benny Ibarra es el hombre espectáculo

México

Benny Ibarra se convirtió en el hombre espectáculo cuando decidió probar sus habilidades en el cine, el doblaje, el teatro y combinarlo con la música, todo durante 2016.

El cantante y actor se puso al frente de la puesta en escena El hombre de La Mancha, realizó su primer protagónico para cine en Un padre no tan padre y le dio voz a Buster Moon en Sing, ¡Ven y canta!

“Nunca me había pasado en mi vida estar en tantos proyectos. Antes había sido muy disciplinado de decirle sí a uno solo para poderlo desarrollar y gozar”, se sincera en entrevista al recordar lo que considera el año con más trabajo en toda su carrera.

Aunado a todo eso siguió con Sasha, Benny y Érik con el que llegó a toda la República mexicana y ante la inminente despedida de ese proyecto, decidió explotar su vena actoral.

“Con Sasha, Benny y Érik ya todo estaba muy echado a andar, ya teníamos todas las herramientas, todos los discos hechos, una gira montada, ahí nada más había que ir a gozar, a pasarla bien y terminar esa gira de un proyecto tan importante en mi carrera”, dijo.

“El hombre de La Mancha llega en un momento de mi vida en el que me salva a nivel emocional, en el sentido de que creo que me expone y me rescata como actor, algo que yo, honestamente, tenía un poco olvidado.

“Lo mismo me pasa en Un padre no tan padre, que es la película al lado del maestro Héctor Bonilla, donde hice mi debut protagónico en cine y la primera vez que realicé un score para una película completa”, agrega.

Hijo de padres actores, cantantes y productores, nació prácticamente en el escenario, por lo que creó una relación especial cuando, como cereza en el pastel, le llegó la oportunidad el doblaje de un koala de nombre Buster Moon, que es un empresario del teatro.

“En Sing, fue un personaje que me recordó mucho a mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, mi tío. Todos son Buster Moon en mi familia”, menciona.

Espero que sea una película que inspire a alguien que no se ha atrevido a dar el paso de agarrar un micrófono, una guitarra y esperemos que genere muchos artistas

Para 2017, Benny seguirá estando en El hombre de La Mancha, realizará más proyectos de cine, empezará a componer y empezará a dar conciertos como solista en diversas plazas del país.

“Empezaré a componer, que es un proceso más privado, y voy a comnzar a dar conciertos como solista en mis ratos libres, y también quiero darme unas buena vacaciones”, afirmó.

Clásico de éxito

Benny Ibarra comenzó haciendo teatro de la mano de sus padres. Posteriormente, durante su adolescencia, se inclinó a la música y fue con El hombre de La Mancha que regresó a sus raíces.

El hombre de la mancha llegó al Teatro Insurgentes en septiembre de 2016, sumando gran éxito entre las puestas en escena de la capital. [Previamente el mismo escenario fue utilizado por poco menos de un año por Annie.