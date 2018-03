Barbie revela disputa por derechos de Frida Kahlo

México

Apenas se anunció el martes pasado que el 20 de abril saldría la Barbie de Frida Kahlo, como parte de la colección Sheroes que sacará a la venta Mattel en honor a mujeres que han trascendido en la cultura de diferentes países, y la noticia reveló el pleito que hay en torno a los derechos por el uso de la imagen de la pintora entre su familia y los representantes de la empresa Frida Kahlo Corporation.

Por una parte, la familia, en voz de Mara de Anda Romeo, sobrina nieta de la artista mexicana, aseguró a ¡hey! que “la única que tiene los derechos para usar la imagen de Frida Kahlo es mi madre (Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo), en un principio mi abuela (Isolda Pinedo Kahlo), porque mi mamá heredó por vía sucesora a través de un testamento”.

Reconoció que “en algún punto habíamos hecho una compañía, Frida Kahlo Corporation, con la cual, a través de un convenio de asociación, le cedimos una marca que no tiene que ver con la imagen, es decir, unas marcas nominativas; y la contraparte es la que se iba a dedicar a hacer licencias con la marca de Frida Kahlo.

“Nunca se dio, ni la imagen, ni la firma, ni fotografías, ni nada que tenga que ver con la imagen de Frida Kahlo a esta compañía, solamente se dieron ciertas categorías de marca, nominativas, y eso es ponerle la palabra Frida Kahlo…”.

Sin embargo, la heredera destacó que “desde 2009 a la fecha no tenemos ningún contacto con Frida Kahlo Corporation, dado que rescindimos ese convenio de asociación, y hoy se está llevando a cabo una demanda de disolución de la compañía de Frida Kahlo Corporation; es decir, ellos, a partir de la notificación de esa demanda, ya no tienen los derechos, ya que incumplieron en una de las obligaciones esenciales que están redactadas en el contrato y eso nos da el regreso automático de las marcas”.

Aseguró que están “esperando que las autoridades mexicanas, el IMPI, den esta cesión nuevamente a las propietarias iniciales, mi mamá, mi abuela y yo; por eso, en el tema de Mattel no viene al caso, uno porque ya no tienen el derecho de la marca y porque nosotros no hemos hablado con Mattel, que somos las únicas que tenemos el derecho de la imagen”.

Al referirse al anuncio que hizo la marca de la Barbie de Frida Kahlo, Mara destacó: “Nosotros nos enteramos por las redes sociales que iban a sacar una muñeca, y la verdad se tienen que comunicar con nosotros para hacer los arreglos pertinentes para que se pueda comercializar, porque a la fecha no hemos tenido ningún tipo de comunicación con ellos.

“Nadie puede utilizar la imagen, si no tiene el permiso a través de mi mamá”, reiteró Mara.

Sin embargo, Beatriz Alvarado, directora de Frida Kahlo Corporation, aseguró a ¡hey! que al permitir a Mattel usar las características de Frida Khalo para la Barbie lo hicieron de manera legal.

“No soy abogada, todo mundo puede decir que puede proceder legalmente, los tribunales son los que deciden, respeto mucho la ley de México, nosotros estamos confiados en que lo que hemos hecho está protegido por la ley, pero no puedo decir qué puede pasar en el futuro, tanto del lado de nosotros como del lado de ellos”,

Alvarado hizo mención de que desde hace 13 años que se creó la empresa Frida Kahlo Corporationen Panamá “hemos trabajado sin que haya reclamo alguno” por parte de la familia, incluso destacó que tras el malestar que han manifestado por el lanzamiento de la muñeca con las características de la artista “no” han hablado con nosotros.

“El ataque que hicieron fue en la prensa, no tuvieron el interés, como socios de la empresa, de hablar con Frida Kahlo Corporation”, dijo Alvarado reiterando que las herederas de Frida tienen “un porcentaje de acciones”, que “por cuestiones de confidencialidad no puedo revelar”.

Destacó que “si todo sigue (refiriéndose a la disputa), creo que las controversias son donde más ganamos porque aprendemos muchísimo, Frida nos enseñó una parte muy importante, el corazón de Frida Kahlo Corporation destaca que no importan las adversidades que puedes pasar”, porque el objetivo “es que las nuevas generaciones conozcan este personaje y toda su filosofía”.

Mattel emitió un comunicado donde reitera que negoció con la empresa de Alvarado.

CLAVES

LA COMERCIALIZACIÓN

Mara de Anda Romeo

Bajo la firma FK ha comercializado algunos productos, y otorgado el permiso para la explotación de la imagen de Frida, como es el caso de la película Coco, donde sale la pintora, “de lo cual nos sentimos muy orgullosos”.

Frida Kahlo Corporation

Beatriz Alvarado destacó que las prendas de vestir y productos de papelería como agendas y cuadernos son algunos de los que más venden,

Están por sacar vino y miel bajo el sello de la empresa que surgió en Panamá.