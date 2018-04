Rostro de Anthony Hopkins inquieta a usuarios de Twitter

Londres

El actor británico Anthony Hopkins también puede ser inquietante fuera de la pantalla, como demuestra con un video de penas 30 segundos que publicó el domingo en su cuenta de Twitter.

El protagonista de The Silence of the Lambs, de 80 años, sonríe primero de forma extraña ante la cámara, después hace una mueca y acaba bailando con una música de fondo mientras los ojos casi se le salen de las órbitas.

"Esto es lo que pasa cuando sólo tienes trabajo y nada de diversión...", escribió junto al video, una frase que recuerda a la película de terror El resplandor, protagonizada por Jack Nicholson.

Los fans de Hopkins reaccionaron más divertidos que asustados. "Es todavía más terrorífico que The Silence of the Lambs", tuiteó un usuario, recordando al caníbal Hannibal Lecter que interpretó el actor en los años 90.

Otro fan le recomendó que saliese a dar un paseo para airearse y alguien aseguró que los 32 segundos del vídeo eran los mejores de su vida.

Hopkins participa actualmente en la serie Westworld de HBO, que estrena su segunda temporada este domingo.

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 de abril de 2018

