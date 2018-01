Actores exigen transparencia en la ANDA

Ciudad de México

Los actores Luisa Huertas, Roberto Sosa y Alejandro Calva, así como la actual Secretaria del Tesoro, Floribel Alejandre, entre otros, alzaron la voz para exigir y denunciar al Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Nacional de Actores (ANDA) por lo que calificaron de un "saqueo" sistematizado que han hecho en contra del sindicato y que quieren hacer pasar por una "quiebra".

"Estamos en un momento crucial en nuestro sindicato, en el cual es importantísimo que nos involucremos los socios, estamos muy alejados de lo que está sucediendo y ha estado tomada durante muchos años por el mismo grupo. Lo único que estamos pidiendo es claridad en la administración, los recursos financieros que se están manejando y que entran al sindicato.

TE RECOMENDAMOS: Cecilia Suárez y Enrique Arreola estrenan Testosterona

Que no corresponde a lo que sale, hay una falta de claridad en la administración, que en las últimas asambleas no se ha permitido que se lean los informes, lo que es grave, no hay espacio para el diálogo, más allá de descalificar nombres en lo particular es un asunto que los de un grupo y otro, que debe ser uno sólo debe pelear el saneamiento de la ANDA", expresa Sosa a ¡hey!

El actor lamentó que en la actualidad las reuniones sirvan más para generar polémica y ataques personales, que para aclarar la situación en la que está inmersa la ANDA y que otros agremiados puntualizaron a través de la lectura de un documento en el que señalaron las irregularidades generadas por "Lilia Aragón, Humberto Elizondo , Juan Imperio, Yolanda Ciani y Luis Gatica".

A Aragón le reclaman la venta por debajo de su precio de un terreno en Punta Mita, a Gatica el anuncio de la "quiebra técnica" del sindicato, apoyada por Abel Casillas, actual Secretario General, así como por Hilda Aguirre y que en realidad, asegura el colectivo #ANDATúASaber, se trata del encubrimiento de un desfalco por 21 millones de pesos, de acuerdo a una auditoria.

Se hizo también un pronunciamiento en contra de Rafael Inclán por la firma de un contrato colectivo en el que "se cedieron conquistas de años atrás", el mismo por el que también se señala a Yolanda Ciani. A todos también se les reclama "el usurpar " las funciones del secretario del Trabajo, Felipe Nájera.

La reunión de actores y prensa concluyó con el llamado a participar en la Asamblea Extraordinaria del 20 de enero, en el que se elegirá al órgano electoral para las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

ERV