Aarón Díaz, orgulloso de sus raíces

Ciudad de México

Aarón Díaz tiene muy claro que ser hijo de la estadunidense Robin Spencer y el mexicano Gilberto Díaz significa una oportunidad única: tener una identidad bicultural, de la cual se siente muy orgulloso.

TE RECOMENDAMOS: Nunca me quise casar con Aarón: Kate del Castillo

"Mi madre es de Estados Unidos, de ascendencia irlandesa, yo soy 99 por ciento mexicano, pero los dos son mis países. Por destino empecé mi carrera aquí, pero no hay razones para no expandirse. Llevo meses sin venir, pero aún así me siento en casa, libre y en familia. El mundo tiene admiración por nosotros y tiene toda la razón", asegura Díaz.

Ese sentimiento de satisfacción por sus raíces, Aarón lo pasas a sus hijas Erin y Regina, quienes también comparten que su mamá, Lola Ponce, sea italiana-argentina, lo que hace que en su casa se hable inglés, español e italiano y se exalten las costumbres de cada país del que tienen una herencia.

"Mis hijas bien, todo muy padre, no hay palabras suficientes para hablar de ellas. Siempre supe que quería una familia, vengo de una que es muy unida. Estoy en mi etapa más bendecida en todos sentidos. Me dejo guiar por mi sentido común e instintos. Día a día voy aprendiendo", cuenta Aarón, quien tiene como meta "seguir creciendo", sin importar el lugar.

ES