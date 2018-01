A mi me violaron en Madrid: Cecilia Roth

Ciudad de México

La actriz argentina, Cecilia Roth, confesó que fue violada por un periodista español hace algunos años y que durante muchos años, lo calló, así lo explicó en un porgrama de radio llamado Perros de la calle.

Roth se suma a las voces de las mujeres que han confesado haber sido acosadas o abusadas sexualmente por sus compañeros de trabajos.

"A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía", detalló sobre la otra persona, de quien asegura no recordar su nombre y tampoco su cara. "Era un periodista español".

"Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tenés ganas...' ,y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", comentó la actriz.

Roth continuó diciendo que ya no recuerda el nombre ni la cara del hombre que la violó "No me acuerdo el nombre. Lo bloqueé totalmente. Era un periodista español pero no me acuerdo ni cómo era la cara de este tipo. Mirá el nivel de negación de hace años... Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo".

Cecilia Roth compartió créditos con Tristán y Rita Pauls en una miniserie argentina llamada Historias de un clan, emitida del 9 de septiembre de 2015 al 18 de noviembre del mismo año y contaba la historia de Los Puccio y la organización familiar del delito, las conexiones de Arquímedes Puccio con otras bandas delictivas y la inocencia insostenible de este relato basado en hechos reales.

En la misma entrevista, Roth señaló que Tristán Pauls la acosaba durante las grabaciones, mencionando que "Lo que había que hacer era no dejarla sola con Tristán. Todo el mundo sabía que él se pasaba. Venía de la revista, que igual eso no justifica nada. Además, eso de 'Se quieren hacer famoso conmigo' no da.

En las grabaciones todos lo sabíamos. Sabíamos cómo era la personalidad de este señor. No solamente en relación a esto. Era una persona que no había hecho nunca un trabajo de este tipo. Venía de un teatro, que no lo justifica", insistió la actriz.

ERV