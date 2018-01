Famosos recuerdan sus momentos sin dinero.

Nueva York

No todos los actores sufren en su camino al estrellato, pero las historias sobre el comienzo de muchos están llenas de momentos con poco dinero.

Patrick Wilson dijo recientemente en la alfombra roja que alguna vez sufrió para encontrar cambio en el Tunel Lincoln. Greta Gerwig dijo que su cuenta de banco estaba casi en ceros cuando pasó en auto frente a un cine en Los Ángeles con su rostro en la marquesina.

Rosamund Pike y Kate McKinnon también han pasado por cosas similares.

"Había lentejas todos los días, las lentejas son un producto maravilloso, todavía las como mucho", dijo McKinnon, miembro del elenco de Saturday Night Live quien hizo la voz de Lupe en "Ferdinand".

Pike, en Hostiles con Christian Bale, recordó un momento especialmente alegre en cuanto a dinero.

"Viví en una casa con unos cinco chicos cuando comencé y sí, no tenía nada de dinero, nunca había tomado un taxi", dijo. "Todo lo tenía que hacer caminando tratando de ahorrar cada centavo que tenía y recuerdo que cuando tuve un trabajo de repente pensé 'puedo pagar un taxi' era el sentimiento más increíble".

Timothee Chalamet, el coestelar de Call Me by Your Name de apenas 23 años, tuvo problemas después de que un pequeño papel en Interstellar no le dio el éxito de principiante que había esperado.

"El año que salí de la universidad estaba viviendo en el Bronx en Nueva York", dijo. "Había hecho Homeland en ese momento, pero gran parte de mi dinero como actor se había ido para pagar la colegiatura, así que ese era un momento muy espeluznante, e Interstellar estaba por salir. Pensé que habría muchos papeles después de eso pero resultó que no. Ese fue el momento más escalofriante de mi vida. Un problema del primer mundo, pero como sea".

Willem Dafoe, de 62 años, recordó tener muchos empleos en sus primeros años "simplemente para tener un techo donde dormir", pero los malos momentos no duraron mucho, además tenía una red de apoyo.

"Tenía una familia y sabía que si me metía mucho en problemas podía ir con ellos así que no era un ciclo de pobreza, pero sí he sabido lo que es no tener dinero", dijo Dafoe, astro de The Florida Project.

Wilson, de la cinta de suspenso The Commuter, acababa de salir de la universidad y trabajaba en un ensamble musical en Pittsburgh cuando ganó unos mil 500 dólares para mudarse a Nueva York. Llenó el camión de flete y salió con unos 4 dólares en efectivo.

"En el Túnel Lincoln te cobraban 4 dólares si eras un auto y 2 dólares adicionales por cada eje extra", explicó. "Eso es importante porque mi camión de U-Haul tenía un eje extra y nosotros sólo teníamos 4 dólares así que tuvimos que orillarnos y buscar cambio en mi mochila para poder entrar a Nueva York, así que literalmente en mi primer viaje a Nueva York estaba buscando hasta el último centavo".

El momento sin dinero de Gerwig llegó después de que participó en la película de 2010 Greenberg, un punto que cambió su carrera.

"Me estaba quedando en Los Ángeles para audiciones y no tenía dinero, tenía muy poquito en mi cuenta de banco y usé lo último para rentar un auto. Recuerdo ir manejando frente a una marquesina en Los Feliz, donde hay un cine, y mi rostro estaba en ella pero yo no tenía un lugar dónde quedarme esa noche", dijo Gerwig.

Por suerte un amigo de su familia le ofreció un lugar donde pasar la noche "entonces terminé ganando dos trabajos y luego estuvo bien, pero ese fue el momento de '¡ahí estoy yo!' y '¿dónde me voy a quedar esta noche?'".

Dermot Mulroney, astro de la reciente película navideña de Hallmark The Christmas Train, es uno de los suertudos.

Mulroney siempre trabajó y comenzó repartiendo periódicos cuando tenía 13 años, pero "tuve un buen comienzo cuando salí de la universidad y empecé una carrera así que realmente no pasé meses difíciles tratando de ponerme en pie", dijo.

Su padre le ofreció pagar la renta por un año, pero sólo lo tuvo que ayudar por dos meses. Mulroney sonrió y pensó: "le voy a preguntar si todavía sigue en pie la oferta".





