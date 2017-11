Famosos celebran iniciativa del matrimonio igualitario en Australia

Ciudad de México

Las estrellas de la música, la televisión y el cine celebraron que la mayoría de los ciudadanos australianos se pronunciaron a favor del matrimonio homosexual, según una consulta postal, una iniciativa informal que deberá ser aprobada por el Parlamento para convertirse en ley.

Casi el 62 por ciento de los 12.7 millones de personas que participaron en la encuesta postal se pronunciaron a favor de permitir el casamiento homosexual, indicó la Oficina de estadísticas australiana en una rueda de prensa en Canberra. El "no" obtuvo 38.4 por ciento.

Miles de simpatizantes de la causa del matrimonio igualitario estallaron de júbilo en actos festivos organizados en toda Australia cuando el resultado fue anunciado, entre ellos, los famosos en sus redes sociales.

Ricky Martin

"Hoy es un gran día para los derechos humanos. #Australia dice sí a la igualdad de matrimonio. ¡BRAVO! Esto me hace tan feliz".





Today is a great day for human rights. #Australia says YES to marriage equality. BRAVO! This makes me so happy. pic.twitter.com/pCLUOhvD06 — Ricky Martin (@ricky_martin) 15 de noviembre de 2017





Sam Smith

"Deseo estar ahí celebrando con todos ustedes".





I WISH I WAS THERE CELEBRATING WITH YOU ALL 😭🌈 — Sam Smith (@samsmithworld) 14 de noviembre de 2017





Miley Cyrus

"¡Sí! ¡Felicitaciones Australia! ¡Cada paso es uno más cercano a la paz mundial! ¡Amor amor amoamor! Orgullosa de ser australiano por asociación lol".





Yes!!!!! Congrats Australia! Every step taken is one closer to World Peace! Love love love you! Proud to be Australian by association lol ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/1zO5kSjMS7 — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 14 de noviembre de 2017





Ellen Degeneres

"Es un buen día. Camino a Australia. #MatrimonioIgualitario".









